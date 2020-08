Coronavirus: Marche, due casi contagio in 24ore

Due casi di positività al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: si tratta di una persona rientrata dall'estero in provincia di Ancona e di un'altra che ha accusato sintomi in provincia di Macerata.

Nell'ultima giornata, comunica il Gores, sono stati testati 548 tamponi: 173 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. Il numero di casi è stato piuttosto altalenante negli ultimi giorni in regione: ben 21 casi il 7 agosto, tre l'8 agosto, 16 ieri 9 agosto, e due oggi. (ANSA).