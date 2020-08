Coronavirus: Marche, borsa studio area non medica Virologia

(ANSA) - ANCONA, 10 AGO - La Giunta regionale ha attivato una borsa di studio per conseguire una specializzazione di area non medica da parte di un biologo presso la Scuola di specializzazione di Microbiologia e virologia, della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche.

La durata della borsa è quadriennale. La spesa derivante dall'attivazione della borsa ammonta a 25mila euro per ciascun anno accademico. (ANSA).