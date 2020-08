Regionali, presentata lista Dipende da Noi per Roberto Mancini

(ANSA) - ANCONA, 08 AGO - Un percorso di partecipazione organizzata basata sull'ascolto dei cittadini per ricostruire una sinistra etica basata su progetti concreti: dalla ricostruzione post-sisma, alla formazione professionale, alla sanità territoriale, "che l'attuale giunta della Regione Marche non è riuscita a realizzare". Parte da una critica all'operato della Regione, la proposta dei 30 iscritti alla lista "Dipende da Noi" lanciata oggi ad Ancona per le Regionali. Vede il docente di filosofia Roberto Mancini candidato presidente, e tra gli ispiratori, ma non è candidato, il magistrato ed ex governatore delle Marche dal 1995 al 2005 Vito D'Ambrosio.

"Sulla ricostruzione - ha detto D'Ambrosio, commissario straordinario post sisma 1997 - hanno agito come se quell'esperienza non ci fosse stata e a quattro anni dal terremoto i territori colpiti sono ancora abbandonati". Per Mancini serve "un approccio politico basato sulla responsabilità di ciascun candidato di prendere in carico i problemi dei cittadini e non di avere potere". (ANSA).