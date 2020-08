Coronavirus: Marche, tre positivi rilevati in 24ore

Tre i nuovi casi di positività al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: due rilevati nel percorso nuove diagnosi (uno in provincia di Pesaro Urbino e uno in quella di Ascoli Piceno), uno nell'ambito del percorso screening a Montecopiolo (Pesaro Urbino) per casi di contagio avvenuti durante un cena tra ex compagni di classe Nell'ultima giornata, fa sapere il Gores sono stati analizzati nel complesso 1297 tamponi: 531 nel percorso nuove diagnosi, 677 in quello denominato "guariti" e infine 99 del percorso screening relativo a Montecopiolo. (ANSA).