Coronavirus: Marche, ricoverati da 13 a 14, nuovo caso a Fabriano

Un ricoverato in più per coronavirus nelle Marche, nello specifico a Fabriano, nelle ultime 24ore: degenti passati da 13 a 14. Lo comunica il Gores.

Attualmente i ricoverati, oltre all'ultimo a Fabriano, sono nei reparti di Malattie infettivi di Marche Nord (8), Ancona, (3) e Fermo (2). Nella regione, fa sapere il Gores, non vi sono stati decessi correlati alla Covid-19 nell'ultima giornata.

I guariti sono saliti da 5.790 a 5.795 mentre i positivi in isolamento domiciliare scendono da 145 a 142. In lieve aumento le persone isolate in casa per contatti con contagiati: da 1.323 a 1.325 (138 con sintomi, 48 operatori sanitari). In totale i casi di contagio nelle Marche finora sono 6.938 e i morti 987.

(ANSA).