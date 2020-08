Gestione abusiva fondo maltese,denunciato impiegato pubblico

(ANSA) - ANCONA, 07 AGO - Un 50enne dipendente pubblico della provincia di Pesaro Urbino, particolarmente appassionato di borsa e di mercati finanziari, non risultato iscritto ad alcun albo né avere i requisiti per operare sul mercato finanziario, si qualificava tramite canali social (Facebook e Linkedin) come global advisor di un fondo comune di investimento, collocato nella Repubblica di Malta. L'uomo è stato denunciato dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Pesaro per il reato di "abusivismo" previsto dal Testo unico di norme in materia di intermediazione finanziaria".

La Gdf ha notato anomale movimentazioni nei conti correnti da lui utilizzati con numerosi e ingenti flussi monetari collegati a operazioni di trading e scambio di criptovalute. Tra il 2016 e il 2019, l'uomo avrebbe affittato e gestito il fondo maltese, svolgendo abusivamente l'attività e percependo oltre 20mila euro di commissioni di performance per la gestione, basate sul rendimento annuo: è scattato il sequestro sequestro preventivo come provento del reato. (ANSA).