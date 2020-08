Fallito assalto bancomat Lunano, 'marmotta' fatta brillare

Tentano di svuotare il bancomat della filiale Ubi di Lunano (Pesaro Urbino) ma poi scappano lasciando sul posto il congegno, cosiddetto 'marmotta', che doveva servire a far esplodere lo sportello per il prelievo automatico di contanti. E' accaduto la notte scorsa, verso le 3:30. Sul posto i carabinieri. Lunghe le procedure per estrarre la 'marmotta' e mettere in sicurezza la zona: nel pomeriggio gli artificieri hanno fatto brillare il congegno esplosivo, un'asta metallica con all'estremità un contenitore sottile e rettangolare caricato con 500 gr di polvere pirica. (ANSA).