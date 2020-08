Droga: 37 piante e 2 kg infiorescenze canapa, un arresto Cc

Un'operazione dei carabinieri ha permesso di trovare in un'abitazione di Belvedere Ostrense 37 piante di canapa e quasi 2 kg tra infiorescenze essiccate e sostanza stupefacente pronta per lo spaccio. Per questo un 38enne del posto è finito agli arresti domiciliari e tre persone sono state denunciate. Il blitz è avvenuto ieri sera: durante i controlli sul territorio, i militari di una pattuglia, fuori dal centro storico di Belvedere, avevano sentito un forte odore di marijuana provenire da un'abitazione.

Hanno fatto irruzione in casa e, nel corso della perquisizione, è stata scoperta una serra all'interno di una stanza mansardata, con 35 piante di canapa; altre due piante erano nel salone dell'abitazione. Nelle varie stanze sono saltati fuori 1,344 kg di infiorescenze tagliate da destinare allo spaccio e 600 gr di tritato di foglie di marijuana. Nei guai due cittadini di Belvedere Ostrense e due turisti: il 38enne ai domiciliari e altri tre - due uomini e una donna - denunciati per concorso in coltivazione e detenzione della droga. (ANSA).