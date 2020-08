Coronavirus: Marche, scende numero ricoverati, da 16 a 13

(ANSA) - ANCONA, 07 AGO - E' tornato a scendere nelle Marche nelle ultime 24ore il numero dei ricoverati per coronavirus: sono passati da 16 a 13. Registrato un paziente in meno a Fermo, a Marche Nord e al Pronto soccorso di Ancona.

Dunque rimangono due degenti a Fermo, tre in Malattie Infettivi agli Ospedali Riuniti di Ancona e otto a Marche Nord. Intanto i positivi in isolamento domiciliari crescono in maniera sensibile (da 125 a 145) così come gli isolati in casa per contatti con contagiati (da 1.235 a 1.323), a causa delle misure di sicurezza per i contatti dopo la rilevazione di casi di positività. Tra le persone non positive isolate in casa (41 operatori sanitari) ce ne sono 129 sintomatiche. Da inizio epidemia nelle Marche si sono rilevati 6.935 casi di contagio da coronavirus e 987 morti.

