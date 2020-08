Fase 3: Marche, 1,1 mln per potenziare trasporti studenti

La Regione stanzia 1,1 milioni di euro per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale per l'utenza studentesca, dall'inizio dell'anno scolastico a fine del 2020. Lo ha stabilito la Giunta nel corso dell'ultima seduta per far fronte alle esigenze che sorgono con la riapertura delle scuole del 14 settembre e le restrizioni per l'emergenza pandemica da Covid 19. Il quadro a cui si è giunti per effetto della pandemia, ricorda la Regione, "ha creato forti ripercussioni sul settore dei trasporti limitandone la potenziale efficacia, oltre che riducendone l'efficienza dal punto di vista produttivo, creando problemi economici". Problemi a cui la Regione Marche "ha già dato una prima risposta con le misure della Piattaforma 210. Al fine di "tutelare la salute pubblica, negli ultimi mesi sono state introdotte diverse misure di contenimento della capacità dei mezzi di trasporto per effetto del necessario distanziamento sociale da mantenere anche a bordo". (ANSA).