Coronavirus: Marche, nove positivi nelle ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 06 AGO - Altri nove casi di positività al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore. Sono stati rilevati, comunica il Gores, attraverso 1.439 tamponi di cui 558 nel percorso nuove diagnosi, 666 in quello "guariti e 215 nello screening per il 'focolaio' di Montecopiolo nel Pesarese. Degli ultimi nove casi di contagio, sei sono stati rilevati tra le nuove diagnosi (due in provincia di Pesaro Urbino, due in provincia di Ancona e due provenienti da fuori regione) mentre altri tre positivi sono risultati dal percorso di screening di Montecopiolo. (ANSA).