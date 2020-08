Zavoli: cordoglio Ateneo Urbino, nel 1986 laurea ad honorem

"L'Università di Urbino si unisce al cordoglio per la morte di Sergio Zavoli. "Zavoli - è il messaggio del Rettore Vilberto Stocchi - ha incarnato nella sua lunga carriera l'impegno e la dedizione per la ricerca della verità, un insegnamento per tanti giovani, studenti e studentesse del nostro e di tutti gli Atenei".

Il giornalista e scrittore era fortemente legato all'Università di Urbino. Il 9 maggio del 1986 era stato insignito della laurea ad honorem in Lettere. Un ricordo che in seguito raccontò così: "La mia prima attenzione alla storia di questa Università non nacque - sarebbe stata una ben tardiva e solo sentimentale ragione - quando, essendomi stata conferita dall'Ateneo urbinate una laurea ad honorem, avrei potuto semplicemente farmi guidare dalla riconoscenza". Tra il pubblico, ricordò, "c'erano anche Federico e Giulietta Fellini.... Legai quel giorno, in cuor mio, all'amicizia di Federico e di Carlo, due esempi di come l'intelletto può esprimersi nel cinema e nella letteratura...". (ANSA).