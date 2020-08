Terremoto: San Severino, torna agibile panificio aperto 1924

Cinque abitazioni e uno storico panificio aperto dal 1924 e un locale artigianale, in un palazzo di via Garibaldi a San Severino Marche (Macerata), sono tornate agibili dopo i lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 2016.

Il sindaco Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell'inagibilità con la quale, quattro anni fa, aveva dichiarato non utilizzabile parte dell'immobile sito in una delle vie d'accesso alla centrale piazza Del Popolo. Mentre i locali commerciali e artigianali al pian terreno hanno potuto proseguire la loro attività le famiglie che erano alloggiate nelle abitazioni in questo periodo sono state costrette al trasloco. Le opere di ricostruzione - importo di quasi 400mila euro - a breve consentiranno il rientro dei condomini.

In Piazza del Popolo inaugurato anche il grande giardino all'aperto "Fiori, colori e profumi delle nostre tradizioni".

Nell'occasione, sulla facciata del Palazzo comunale, opera dell'arch. Clemente Orlandi nuovi corpi illuminanti a led hanno disegnato un grande Tricolore. (ANSA).