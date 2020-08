Maltempo: barca a vela alla deriva, salvati in sei

Soccorso in mare della Capitaneria di porto-Guardia costiera a otto miglia al largo di Porto San Giorgio ieri pomeriggio: salvati sei diportisti, tra i quali tre minorenni, su un'imbarcazione a vela da 50 piedi alla deriva in alto mare. Dopo la segnalazione al numero di emergenza 1530 la Sala Operativa della Capitaneria di porto San Benedetto del Tronto ha disposto l'immediato intervento della unità Sar cp 843 di San Benedetto e della motovedetta Cp 727 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio.

La barca, a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine, era stata spinta verso l'alto mare e aveva rotto le vele, senza possibilità di governare: c'erano, con forti raffiche di vento, grandine e onde altre quasi 4 metri. I mezzi di soccorso l'hanno raggiunta e hanno messo in sicurezza i minorenni e il resto dell'equipaggio, portandoli a bordo della motovedetta CP 843; hanno fornito assistenza alle operazioni di rimorchio. Molto spavento ma nessun problema fisico per le sei persone salvate. (ANSA).