Incendi: rogo in appartamento, quattro liberate da Vvf

Un incendio divampato in un appartamento ad Agugliano nel pomeriggio, aveva bloccato nell'abitazione quattro persone, due mamme con le rispettive figlie. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con l'autobotte, per spegnere le fiamme, e con l'autoscala per trarre in salvo le quattro che si trovavano in casa. Il rogo, le cui cause sono in fase d'accertamento, è scoppiato verso le 17.35. In azione la squadra di Osimo, mezzi e personale anche da Jesi e Ancona. Sul posto anche un funzionario dei vigili del fuoco. (ANSA).