Coronavirus: Marche, ricoveri fermi a 15 ultime 24ore

Dopo diversi giorni di trend al rialzo, nelle ultime 24ore è rimasto invece stabile il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: sono 15, tutti in reparti non intensivi, di cui tre a Fermo, tre ad Ancona e nove a Pesaro. I degenti sono dunque uno in più ad Ancona, rispetto al giorno precedente, mentre non figura più il ricovero di una paziente in Ostetricia a Ginecologia a Marche Nord dopo il parto. Nell'ultima giornata non si sono verificati decessi correlati alla Covid-19. Lo comunica il Gores dando conto di un aumento di guariti (da 5.773 a 5.781). Stabile il numero di positivi in isolamento domiciliare (124) e di isolati in casa per contatti con contagiati (1.095, 83 con sintomi) tra cui 36 sanitari. (ANSA).