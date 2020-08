Coronavirus: Marche, impennata casi, 6 su 665 nuove diagnosi

Impennata di casi di contagi da coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore: ne sono stati riscontrati sei su un totale di 1.173 tamponi di cui 665 nuove diagnosi e 508 del percorso "guariti". Lo fa sapere il Gores: tre dei nuovi casi sono stati rilevati in provincia di Ancona, uno ciascuna nelle province di Pesaro Urbino, Fermo e Ascoli Piceno. Si tratta di un caso di accesso al pronto soccorso, di due sintomatici e di tre rientri dall'estero. Tra questi ultimi un contagio ad Offida (Ascoli Piceno) riferito su Fb dal sindaco Luigi Massa dopo la comunicazione del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Av5: si tratta, spiega, di "cittadino estero rientrato di recente. La persona sta bene, - comunica il sindaco di Offida - in isolamento domiciliare con i contatti stretti.

Sono state attivate dall'Asur le procedure di tracciamento previste. La situazione è sotto controllo. Nessun allarmismo quindi, sono in stretto contatto con il Servizio epidemiologia per gli aggiornamenti del caso". (ANSA).