Comuni: per terzo anno di fila Pesaro è "Ciclabile"

Per il terzo anno consecutivo la Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) riconosce Pesaro come Comune Ciclabile con il massimo del punteggio: 5 smile. "La bicicletta come mezzo sicuro e sano per muoversi - spiega l'assessore comunale alla Sostenibilità Heidi Morotti - è ancora più importante in questo periodo di ripartenza. È un piacere ricevere riconoscimenti che confermano Pesaro come città della bicicletta, dalla Bicipolitana al bike sharing all'uso quotidiano dei cittadini tra i più alti d'Italia".

Il premio viene assegnato da Fiab in collaborazione con numerose realtà quali "European Cyclists Federation", "World Cycle Alliance", Wwf, Anci, Università La Sapienza, Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi.

La consegna del riconoscimento nella in Sala Rossa del Comune: "È un attestato di ciclabilità, che vede Pesaro al massimo livello da diversi anni - dice Enrico Tosi, coordinatore regionale Fiab - . Bello vedere come altri comuni della provincia stanno crescendo in questo senso". (ANSA).