Area crisi Fermano-Maceratese: chiuso iter Accordo programma

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Si è concluso l'iter di approvazione dell'Accordo di Programma per il "Distretto Pelli-Calzature del Fermano-Maceratese" con un impegno complessivo di risorse pubbliche pari a 30 milioni di euro, di cui 15 milioni stanziati dal Mise e 15 milioni dalla Regione Marche. Lo fa sapere la sottosegretaria Mise Alessia Morani che ricorda anche le altre misure in arrivo per l'area di crisi complessa "Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno", e la firma dell'Atto integrativo per area di crisi complessa "A.Merloni" di Fabriano. "Si tratta di interventi molto importanti per le Marche, - dichiara Morani - parliamo di quasi 50 milioni di euro destinati alle imprese che vogliono fare investimenti sul nostro territorio". "Dopo una lunga attesa - commenta l'assessore regionale Fabrizio Cesetti - questo ultimo fondamentale passaggio istituzionale rende possibile avviare gli interventi di sostegno agli investimenti delle imprese e alle misure di politica attiva del lavoro previsti nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale". (ANSA).