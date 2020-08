Sbarcano ad Ancona con tartarughe, due denunciati da Cc

Sbarcano al porto di Ancona con una busta contenente due tartarughe, in violazione del divieto di importazione di specie protette. Due cittadini albaneni sono stati per questo denunciati dai carabinieri del Cites di Ancona, guidati dal ten. col. Simone Cecchini, allertati dal personale dell'ufficio frontiera marittima e aerea del capoluogo.

Sequestrati i due esemplari adulti di tartaruga appartenenti alla sottospecie balcanica "Testudo Hermanni" molto ricercata dagli allevatori europei. I due detentori delle tartarughe hanno dichiarato di averle raccolte in natura e di averle portate in Italia per regalarle a un amico. "La raccolta delle tartarughe in natura - spiegano i carabinieri - è un fenomeno che ha portato all'estinzione di numerose popolazioni italiane, balcaniche e nord africane: oggi tutte le testudo sono incluse negli allegati a della Cites, ed il commercio ed importazione di esemplari selvatici e' assolutamente vietato e punito penalmente". Chi trova una tartaruga in natura deve lasciarla sul posto. (ANSA).