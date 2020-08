Regioni: Ceriscioli, incontro con Mattarella traccia futuro

(ANSA) - ANCONA, 04 AGO - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha partecipato all'incontro al Quirinale dei presidenti di tutte le Regioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 50/o della istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Si è trattato del momento conclusivo delle celebrazioni per questo importante anniversario. "Un incontro non solo celebrativo, - commenta Ceriscioli - perché il documento sottoscritto da tutte le Regioni e i commenti del presidente della Repubblica, tracciano sia i 50 anni di storia del regionalismo in Italia che le prospettive per il futuro".

"Sono stati sottolineati i punti di forza delle Regioni, - aggiunge - ma anche gli elementi da correggere e rafforzare, affinché nell'ambito dello Stato, collaborando con i Comuni, le Province e il Governo, possano dare tutte insieme un contributo per la crescita del Paese". Un incontro, sottolinea il presidente della Regione Marche, "molto bello, con il consueto speciale contributo del presidente della Repubblica". (ANSA).