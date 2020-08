Pesca: Bellanova, serve 1 mld euro per filiera ristorazione

"E' importante far ripartire soprattutto la ristorazione che acquista il pescato di maggior qualità. Per questo combatterò per ottenere lo stanziamento di un miliardo di euro da destinare ai 180mila ristoratori che offrono nelle loro tavole prodotti alimentari made in Italy, pari a 5mila euro ciascuno a fondo perduto". Così la ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova intervenendo ad Ancona a un incontro al mercato ittico con i rappresentanti della pesca e i coordinatori provinciali di Italia Viva, in vista delle Regionali. "La filiera agroalimentare, e con essa il settore della pesca, - ha osservato - è strategica per il Paese e l'emergenza sanitaria ha dimostrato che è stata in grado di far mantenere agli italiani le proprie abitudini. Bisogna investire nel settore sia a livello italiano che europeo perché la pesca nel Mediterraneo non è come quella nell'Atlantico"; "Per controbilanciare le importazioni di pesce dall'estero, il comparto ittico italiano va potenziato con adeguati investimenti". (ANSA).