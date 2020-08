Maltempo: auto si ribalta con mamma e bimbi a bordo, illesi

Una nuova ondata di forti piogge e, in alcuni casi, grandine, ha investito diverse zone delle Marche nel pomeriggio: in particolare il maltempo ha colpito in maniera diffusa l'Anconetano (grandine a Polverigi), la zona costiera del Pesarese e del Maceratese: i vigili del fuoco sono intervenuti a Marotta e Civitanova Marche per alberi caduti, allagamenti di garage, negozi e locali di un hotel. La grandinea ha bersagliato anche l'hinterland maceratese in particolare Tolentino. Sulla Sp Tolentino-San Severino Marche un incidente stradale per fortuna senza feriti: un'auto con mamma e due bimbi a bordo si è ribaltata; i tre sono stati estratti illesi dall'abitacolo dai vigili del fuoco perché gli sportelli non si aprivano. Strade invase dall'acqua, compreso l'Asse nord sud, anche ad Ancona: alcuni sottopassi chiusi. Una trentina gli interventi dei pompieri nell'Anconetano: a Jesi, Senigallia e Osimo, per alberi e rami caduti in strada o finiti sui fili elettrici, e allagamenti. (ANSA).