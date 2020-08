Coronavirus: Marche, ora 15 ricoverati, +11 in una settimana

(ANSA) - ANCONA, 04 AGO - Continua a salire il numero di ricoverati per coronavirus nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati da 13 a 15, tutti in reparti non intensivi, mentre erano solo quattro una settimana fa (+11). Gli ultimi degenti si registrano in Malattie infettive a Fermo (da due a tre) e a Marche Nord (da otto a nove) Gli altri ricoverati si trovano in Malattie infettive ad Ancona (due) e in Ostetricia e Ginecologia a Marche Nord (una). Il Gores fa sapere che il totale dei guariti è salito a 5.773 (5.770 il giorno precedente) mentre in positivi in isolamento domiciliare sono 124 (127). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono 1.095 (1.034; +61) di cui 83 con sintomi, 25 sono operatori sanitari. (ANSA).