Sanità: Marche, 29/3 Giornata Carlo Urbani, identificò Sars

Via libera all'unanimità del Consiglio regionale delle Marche alla proposta di legge che istituisce la "Giornata regionale Carlo Urbani", da celebrare ogni 29 marzo, anniversario della morte del medico, nato a Castelplanio e ucciso nel 2003 dalla Sars, la stessa malattia che riuscì a identificare e classificare la Sars, al centro dell'epidemia esplosa in Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003. Obiettivi della proposta di legge, l'organizzazione di iniziative che promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui grandi temi che hanno caratterizzato la vita di Carlo Urbani. "Ha indicato a tutti noi - ha commentato il presidente dell'Assemblea, Antonio Mastrovincenzo, primo firmatario della legge - la strada da percorrere, che è quella dell'attenzione verso il prossimo, della lotta alle diseguaglianze, della solidarietà internazionale in campo sanitario". (ANSA).