Nidificazione Caretta caretta Pesaro, tesi su 'Big Luciana'

A un anno dalla nidificazione a Baia Flaminia (Pesaro), il nido più a nord mai registrato in Italia, la tartaruga Caretta caretta "Big-Luciana" (in onore di Luciano Pavarotti) diventa protagonista di una tesi di laurea.

"Valutazione delle interazioni tra uomo, tartarughe marine e cetacei", il titolo della relazione di Matteo Dentale, 23enne studente della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria di Cesenatico (Corso "Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche" Facoltà di Bologna), che oggi ha incontrato l'assessore comunale all'Ambiente Heidi Morotti.

Appassionato di mare e animali, Dentale, ha svolto un tirocinio alla Fondazione Cetacea di Sergio Pari, che ha vegliato giorno e notte il nido di baia Flaminia fino al rilascio in mare. "Lo scopo della tesi - ha spiegato - è analizzare e valutare le interazioni tra le azioni dell'uomo, la tartaruga marina comune e il tursiope". "Insieme al vice sindaco Vimini - ha detto Morotti - stiamo lavorando a un progetto per creare un'oasi dedicato alle tartarughe in Baia Flaminia". (ANSA).