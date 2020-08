Droga: oltre 23 kg in valigia e lavatrice, arrestato da Ps

Un 40enne italiano di origine straniera deteneva nel Fermano oltre 23 kg di stupefacenti, tra hascisc, marijuana e cocaina. Il grossista della droga è stato scoperto e arrestato gli agenti della Squadra Mobile di Fermo.

Durante un controllo in strada a Montegranaro i poliziotti hanno intercettato l'auto guidata dall'uomo nella quale trasportava una valigia contenente 14 panetti (6,6 kg marijuana, 4 kg hascisc). Le perquisizioni si sono allargate a un appartamento situato in un Comune dell'entroterra fermano, nella disponibilità del 40enne, che risiede invece sulla costa: in una lavatrice c'erano nove confezioni di hascisc (10 kg), mentre in uno zainetto erano nascosti altri 400 gr della stessa sostanza e cinque confezione di cocaina (2,3 kg). Il valore dello stupefacente sul mercato sarebbe stato di circa 400mila euro.

L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Fermo con custodia in carcere. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire i canali di rifornimento e la rete di spacciatori sulla costa e all'interno. (ANSA).