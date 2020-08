Coronavirus: Marche, ricoverati salgono ancora, da 11 a 13

Nelle ultime 24ore è salito ancora il numero di ricoverati nelle Marche per coronavirus, da 11 a 13: tre i casi in più a Pesaro mentre non vi sono più degenti Covid-19 a Macerata. Lo comunica il Gores. Nessun decesso nell'ultima giornata legato alla Covid-19. Attualmente questo è il quadro dei ricoveri nella regione: in Malattie infettive due a Fermo, due ad Ancona e sette a Pesaro (+2), una paziente in Ostetricia e ginecologia a Marche Nord e un altro paziente sempre a Pesaro. I guariti passano da 5.763 a 5.770 mentre i positivi in isolamento domiciliare risultano in calo (da 136 a 127) cosi come le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 1034 a 980 tra le quali 80 con sintomi; 25 sono operatori sanitari). (ANSA).