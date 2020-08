Regioni: 20 anni Svim,premio migliore agenzia sviluppo 2019

Vent'anni di Svim Marche. L'Agenzia di Sviluppo della Regione Marche festeggia questa ricorrenza con la consegna del "Premio Eurada-Eurada Awards" come Migliore Agenzia di Sviluppo 2019 in Europa. La cerimonia di premiazione presso Villa Miralfiore a Pesaro: il riconoscimento è stato consegnato all'amministratore unico di Svim Gianluca Carrabs dalle mani della presidente di Eurada Roberta Dall'Olio: l'associazione raggruppa tutte le Agenzie di Sviluppo Europee. Presenti anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il presidente del Consiglio comunale di Pesaro Marco Perugini.

"Con questo riconoscimento abbiamo dimostrato che le managerialità pubbliche funzionano, - ha detto Carrabs - che le nostre tre risorse dirette sono figure professionali di spicco e che i nostri collaboratori, molti giovanissimi, sono elementi fondamentali e indispensabili per la corretta operatività della società che è il braccio operativo e cinghia di distribuzione fra le Marche e Bruxelles nella gestione e reperimento dei Fondi Europei". (ANSA).