Coronavirus: Marche, 8 positivi in 24ore, ricoveri da 8 a 11

Otto nuovi casi positivi (cinque a Pesaro Urbino nel focolaio di Montecopiolo, due a Fermo e uno a Macerata relativi a percorsi diagnostici per rientri dall'estero e accessi a prestazioni sanitarie), ricoverati da otto a 11 e nessun decesso. Questo il quadro della situazione coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati effettuati 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti. Quanto ai ricoveri: ce ne sono due nuovi nel reparto Malattie infettivi a Fermo, uno in Infettive a Marche Nord (da quattro a cinque) e uno sempre in Malattie infettive ad Ancona (da uno a due); a Macerata invece passano da due a uno.

Un'altra paziente si trova in Ostetricia e Ginecologia a Marche Nord. Nell'ultima giornata non è stato segnalato alcun decesso relativo alla Covid-19. I guariti salgono ad 5.758 a 5.763 mentre i positivi in isolamento restano 136; infine gli isolati in casa per contatti con contagiati passano da 1.034 a 1038.

