Regionali: Marche; Rosato, Mangialardi può governare bene

"Nelle Marche sosteniamo una colazione perché c'è Mangialardi (Maurizio, ndr), un candidato che ci ha convinto e che riteniamo sia una persona che possa governare bene la regione. Noi abbiamo chiuso un accordo con Mangialardi, non con altri...". Così il vice presidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia Viva,Ettore Rosato, a margine della presentazione ad Ancona delle lista 'Italia Viva-Psi-Civici' che sostiene la candidatura del presidente dell'Anci Marche e sindaco di Senigallia per il centrosinistra: nella lista oltre a Iv, Psi ci sono i Movimenti civici e Demos.

E' intervenuto nell'occasione anche il segretario del Psi Enzo Maraio.

"Pensiamo - ha affermato Rosato - che vi sia necessità di esprimere con forza un progetto che possa superare una fase difficilissima per il nostro Paese e anche per le Marche, che è quella successiva al lockdown. Ci vuole un governo regionale in grado di mettere misure poco demagogiche e molto concrete per dare risposte alle famiglie che vedono con preoccupazione il loro futuro".

Alla presentazione della lista Franco Belletti per i Movimenti Civici e il referente Mattia Magagnini per Demos. Tra i presenti l'assessore regionale Moreno Pieroni, i consiglieri Fabio Urbinati (capogruppo) e Federico Talè (Iv) e Boris Rapa (Psi), l'ex rettore Unicam Flavio Corradini, il consigliere comunale di Falconara Marittima Franco Federici.