Quadrilatero: inaugurato nuovo tratto 4 corsie sulla Ss 76

Aperto al traffico entro il termine del 31 luglio come da ultimo crono-programma, il nuovo tratto di Statale 76 Albacina-Sassi Rossi di Genga. Lo comunica l'Anas: il nuovo tracciato è lungo 3,5 km e fa parte del progetto "Quadrilatero - Maxi Lotto 2" per il raddoppio della Ss76, nei tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico e per la realizzazione della Pedemontana delle Marche, nel tratto Fabriano - Muccia. I lavori hanno riguardato la realizzazione di un nuovo tratto stradale a quattro corsie, da Albacina, frazione del Comune di Fabriano, alla galleria Sassi Rossi, quest'ultima esclusa. La nuova arteria comprende le due gallerie Albacina Sud (655 metri), di nuova costruzione, e Albacina Nord (531 m), ristrutturata. Sono altresì compresi 6 viadotti, di cui cinque di nuova costruzione ed uno esistente, ristrutturato. Il nuovo tratto include lo svincolo di Borgo Tufico, importante per i collegamenti tra la direttrice Ss76 ed i Comuni del Fabrianese. L'importo dei lavori è di circa 52 milioni di euro. (ANSA).