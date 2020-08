Intesa-Ubi: sindaco Jesi-Sanpaolo, sostegno del territorio

Incontro a Jesi tra il sindaco Massimo Bacci e alcuni manager di Intesa Sanpaolo, il responsabile Divisione Banca dei Territori dell'istituto, Stefano Barrese, e Cristina Balbo, responsabile Direzione regionale Emilia-Romagna e Marche. L'iniziativa dopo la lettera del primo cittadino ai vertici della banca sulle aspettative di imprese e famiglie marchigiane al termine dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su azioni Ubi Banca.

Durante il colloquio i rappresentanti di Intesa Sanpaolo hanno illustrato come l'istituto intende operare a sostegno del territorio dov'è già presente in maniera significativa per impieghi e investimenti a imprese e a famiglie. Ripercorrendo "positivi esempi di rafforzamento del sistema del credito nelle regioni dove Intesa Sanpaolo ha portato a termine operazioni di acquisizioni o incorporazioni", Barrese e Balbo hanno "assicurato la volontà di sostenere la crescita del tessuto produttivo, consapevoli dell'importante ricaduta che l'ingresso di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo avrà per le Marche". (ANSA).