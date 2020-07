Sanità, base eliambulanza in aeroporto da prossima settimana

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - L'eliambulanza Icaro 1 farà base dalla prossima settimana presso l'Aeroporto delle Marche a Falconara. Lo rende noto l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dopo che il velivolo ha avuto base per circa 15 giorni a Fabriano. Quindici giorni, fa sapere l'Ao, per "perfezionare i tanti adempimenti necessari a rendere possibile l'operazione: acquisizione di spazi idonei da Aerdorica in sub concessione, predisposizione allacci energia elettrica e fonia, valutazione rischi da interferenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, reperimento arredi idonei a mantenere in efficienza attrezzature e farmaci e formazione operatori rispetto alle norme di sicurezza e di accesso negli aeroporti. La Direzione Aziendale ringrazia l'amministratore delegato di Aerdorica spa Carmine Bassetti, "che si è adoperato per risolvere rapidamente varie questioni logistiche e giuridiche". Anche questa soluzione è provvisoria "in funzione dei lavori di consolidamento della base HEMS di Torrette che, in questi 15 giorni, sono andate avanti". (ANSA).