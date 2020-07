Coronavirus: primo parto donna covid positiva a Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 31 LUG - Primo parto di una donna covid positiva nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro dell'azienda ospedaliera Marche Nord.

La donna, 28 anni, residente nel Comune di Terre Roveresche, positiva al tampone, ha dato alla luce Liam, con la procedura del parto indotto. La struttura, che la Regione Marche ha assegnato come idonea per i parti delle donne covid positive, ha accolto fino ad ora 4 ricoveri post partum e oggi il primo parto da donna covid positiva. "La struttura del presidio di Pesaro è attiva - spiega il direttore di ostetricia e ginecologia di Marche Nord Claudio Cicoli - stiamo lavorando su due fronti proprio per dare a tutte le donne e ai neonati la migliore assistenza nel massimo della sicurezza per le pazienti e gli operatori sanitari". (ANSA).