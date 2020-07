Al via Fano Marine Center, a pieno regime nel 2021

(ANSA) - FANO, 31 LUG - Entrerà in funzione a pieno regime nell'estate 2021 il Fano Marine Center, struttura di ricerca internazionale nata nel 2019 da un accordo tra le Università di Bologna, Urbino, Politecnica delle Marche, Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie marine del Cnr di Ancona, stazione zoologica "Anton Dorhn" di Napoli e Comune di Fano.

Ospitato nella sede del Laboratorio di biologia marina di Bologna, il Fano Marine Center, avrà laboratori per la ricerca d'avanguardia in vari settori, hanno annunciato Alessandro Gargini, direttore del Dipartimento di scienze biologiche bolognese, e Claudia Gili, della stazione zoologica, e una mostra faunistica permanente con un acquario di 8 vasche. Prima della pandemia erano stati eseguiti lavori edilizi che hanno permesso l'attivazione degli spazi di co-working ed è stato creato un sito internet durante il lockdown. Attualmente sono 51 i ricercatori, tecnici e amministrativi che lavorano a distanza: biologia ecologia marina, paleontologia, ricerche su bio-riscaldamento, biotecnologie alcuni dei temi. (ANSA).