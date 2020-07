Unesco: Fabriano capofila bando Città Creative

(ANSA) - FABRIANO, 30 LUG - Il Comune di Fabriano (Ancona) si è aggiudicato un bando europeo che vede la Città Creativa Unesco per le Arti e le Tradizioni popolari come ente capofila insieme ad altri due centri del network come partner: la tedesca Heidelberg, Città Creativa per la Letteratura, e la spagnola Denia, Città Creativa per l'Enogastronomia. Il finanziamento del progetto "Town of twinning" è di 25 mila euro e i fondi saranno utilizzati per organizzare degli scambi fra le tre città e quindi per ospitare e far viaggiare 90 delegati per e favorire uno scambio di esperienze virtuose e dare forza ai rapporti reciproci. "Un grande risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché vincere un bando europeo non è semplice - il commento del sindaco Gabriele Santarelli -. Risulta sempre più vincente la scelta di aver voluto costituire l'Ufficio Europa attraverso il quale stiamo intercettando molte risorse". (ANSA).