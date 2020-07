Strage discoteca: gup Ancona, camera consiglio per sentenza

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - Si è ritirata in camera di consiglio poco prima delle 12:45, dopo le replice di pm e parti, il gup di Ancona Paola Moscaroli per la sentenza nei confronti della cosiddetta 'banda delle spray', in uno dei due procedimenti per la strage nella discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo in cui, la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, morirono nella calca cinque adolescenti e una madre 39enne. Sei gli imputati, poco più che ventenni, originari della Bassa Modenese, accusati di aver agito in gruppo per furti con strappo nel locale quella sera, utilizzando lo spray al peperoncino che generò il panico, il fuggi fuggi e poi la fatale calca in particolare fuori dell'uscita di sicurezza n. 3. Per gli imputati, che sostengono l'assenza di un'associazione per delinquere e di non aver spruzzato spray urticante, la procura ha chiesto condanne tra i 16 e i 18 anni di carcere. Tra le accuse viene contestato anche l'omicidio preterintenzionale.

Sentenza attesa nel pomeriggio. (ANSA).