Coronavirus: Marche, numero ricoverati sale a sei

E' passato da cinque a sei nelle ultime 24ore il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: un paziente in più nel reparto di Malattie Infettive a Marche Nord si aggiunte agli altri cinque (una donna ricoverata dopo il parto in Ostetrica a Marche Nord, tre nel reparto di Malattie infettive a Marche Nord, uno in malattie infettive ad Ancona e uno a Macerata (Medicina Covid). Lo fa sapere il Gores: nessun decesso correlato a Covid-19 nelle ultime 24ore. Prosegue il trend in aumento dei guariti da Covid (da 5.738 a 5.746) e si registra un calo tra i positivi in isolamento domiciliare (124); contestualmente però crescono sensibilmente gli isolati in casa per contatti con contagiati (da 951 a 997 tra i quali 27 operatori sanitari), tra i quali 103 con sintomi.

(ANSA).