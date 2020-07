++ Strage discoteca: padre Mattia, non accetto le scuse ++

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - "Per quello che hanno fatto mi aspettavo di più...Le scuse in aula degli imputati? Sono privi di educazione, di qualsiasi etica...Qui non c'è stato un incidente ma un omicidio, impossibile accettare le scuse. I giovani dovrebbero impegnarsi per raggiungere un obiettivo, emergere e invece...Nessuno ci ridarà mai i nostri figli". Lo ha detto Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, una delle vittime della Lanterna Azzurra dopo le sei condanne, con pene tra i 10 e i 12 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale per la banda dello spray. (ANSA).