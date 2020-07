++ Strage discoteca: "non c'è pena adeguata" ++

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - "Avrei preferito che fossero stati inflitti 18 anni come chiesto dal pm...poi non c'era pena adeguata dopo quello che è successo: mi hanno rovinato la vita".

E' il commento di Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, 39 anni, una delle sei vittime di Corinaldo dopo la sentenza che ha inflitto sei condanne tra i 10 e 12 anni di carcere. "I miei quattro figli non hanno più la madre, - ha aggiunto - io non ho più la moglie con cui stavo da una vita. Altre cinque famiglie che non hanno più i figli...". (ANSA).