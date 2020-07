Terremoto: Morani, azioni ad hoc ripresa post Covid cratere

"Un intervento ad hoc per garantire la ripresa economica delle zone del Centro Italia da tempo alle prese con la crisi determinata dal sisma del 2016 ulteriormente aggravata dall'emergenza Covid-19".

L'impegno è stato preso oggi da Alessia Morani, sottosegretario allo sviluppo economico, che ha incontrato al Mise, insieme al Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, alcuni sindaci della provincia di Macerata, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dell'Università' di Camerino e Macerata.

"Abbiamo condiviso la necessità - riferisce Morani, che tra le deleghe ha anche quella delle politiche di sviluppo per i territori colpiti da gravi calamità naturali - di introdurre misure per alleggerire la fiscalità e favorire la semplificazione amministrativa per riattivare il tessuto economico dei territori del cratere del sisma 2016-17, purtroppo sono in estrema difficoltà. Ora dobbiamo lavorare per dare al più presto risposte concrete ai tanti imprenditori che chiedono solo di poter ripartire velocemente". (ANSA).