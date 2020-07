Teatro: Brancaleone nel cratere sismico per Solari

"Peste, fame e miseria: Brancaleone sfidava tutto e andava avanti, senza perdersi d'animo, cadendo e rialzandosi, ridendo e lottando. Non possiamo che ripartire da lui, dal suo cavallo Aquilante, dalla sua armata, dal suo provarci. Come ognuno di noi tra macerie e covid". Sono le parole di presentazione di un nuovo spettacolo di Giampiero Solari che torna sulle scene, in veste di direttore artistico di Brancaleone, viaggio di inizio millennio, affiancato dalla regista Paola Galassi e dal collaboratore Oscar Genovese, per dare vita ad un progetto che porta una compagnia di 11 attori, tutti marchigiani, in sei città del cratere: San Ginesio e Tolentino (7-8 agosto), Servigliano e Amandola (10-11), Ascoli Piceno e Arquata del Tronto (12 e 13). La Regione assicura una programmazione speciale per rivitalizzare e rianimare i territori del sisma. Ma, secondo Simona Teoldi, dirigente del Servizio Ccultura della Regione, "questo è progetto particolare, diverso e innovativo, nello spirito della stagione che stiamo vivendo". (ANSA).