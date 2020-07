Sanità: Ancona,sit-in sindacati per contratto sanità privata

Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl Marche hanno organizzato un sit-in in piazza del Plebiscito ad Ancona per chiedere ai datori di lavoro del settore ad Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti sociosanitari) regionali di farsi parti attive con i vertici nazionali delle due associazioni affinché sottoscrivano subito il nuovo contratto nazionale. "Dopo 14 anni di attesa, - ricordano - tre anni di trattative, dopo aver avuto risorse aggiuntive per il rinnovo del Ccnl con intervento congiunto del Ministero e del sistema delle Regioni, a giugno è stata sottoscritta la pre-intesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità privata, settore che nelle Marche conta circa 4mila lavoratori"; e "centinaia di assemblee in Italia, lavoratrici e lavoratori della sanità privata, hanno approvato l'intesa";"Aiop e Aris nazionali dichiarano di non avere garanzie sufficienti dal sistema Regioni per sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di nuovo Ccnl entro la data stabilita, il 30 luglio" (ANSA).