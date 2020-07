Regioni: ultima seduta 10/a legislatura Consiglio domani

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Ultima seduta della decima legislatura per il Consiglio regionale delle Marche domani, alle 10 ad Ancona. In discussione tre proposte di legge e due interrogazioni. A questi atti, ne verranno aggiunti numerosi altri su decisione già assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari il 21 luglio. Le tre pdl in discussione sono: la 225 -iniziativa dei Consiglieri Leonardi (Fdi), Busilacchi (Art.1), Volpini (Pd) e Pergolesi (Misto) - sulla 'Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, e delle tecniche di primo soccorso'; la n. 346, a iniziativa di Biancani (Pd), su "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche", relatore di minoranza Giorgini (M5s); la n. 358 - Marconi (Udc), Traversini (Pd), Malaigia (Lega), Celani (Fi), Fabbri (M5s), Rapa (uniti per le Marche), Busilacchi, Talè e Urbinati (Iv) - su "Interventi a favore delle aree montane disagiate". (ANSA).