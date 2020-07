Incendi, a fuoco campagne nel Piceno, probabile dolo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 LUG - Un incendio di probabile origine dolosa ha tenuto impegnati i vigili del fuoco la scorsa notte nelle campagne fra Cupra Marittima e Ripatransone (Ascoli Piceno) in contrada San Michele per oltre due ore. Una zona dove roghi si sono verificati molto spesso negli ultimi anni. Il fenomeno che si era interrotto nei mesi scorsi, ma che la scorsa notte ha fatto registrare una recrudescenza. I pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 2:30 ed hanno terminato l'intervento poco prima delle 5. Sul posto per le indagini i carabinieri.

