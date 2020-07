Coronavirus: quinta ricoverata, in Ostetricia Marche Nord

(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - E' salito da quattro a cinque - tutti in reparti non intensivi - il numero dei ricoverati nelle Marche per coronavirus: una paziente in Ostetricia e Ginecologia a Marche Nord, si è infatti aggiunta nelle ultime 24ore agli altri quattro ricoverati presenti nella regione (due in Malattie Infettive a Marche Nord, uno in Malattie infettive ad Ancona e uno in Medicina Covid a Macerata). Lo rende noto il Gores. Dopo l'impennata di casi di positività di questi giorni, aumentano anche le persone contagiate in isolamento domiciliare (da 116 a 125) e quelle isolate in casa per meri contatti con positivi al coronavirus (da 904 a 951); tra queste ultime 105 hanno sintomi, 31 sono operatori sanitari. In crescita anche il numero di guariti dalla Covid (da 5.731 a 5.738). Restano due gli ospiti di una struttura territoriale (Rsa Campofilone) (ANSA).