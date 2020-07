Rogo vegetazione a Osimo, causato da residui vegetali bruciati

E' scaturito da abbruciamento di residui vegetali, avvenuto qualche giorno prima del rogo, l'incendio scoppiato ieri pomeriggio a San Paterniano di Osimo, che ha mandato in fumo circa 5 ettari di vegazione costituita da incolto e noceto misto. Lo hanno accertato le indagini dei Reparti investigativi antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali. Con l'ausilio di testimonianze i Cc Forestali sono riusciti anche a individuare il responsabile del rogo, che due giorni prima aveva bruciato i rifiuti vegetali: verrà denunciato alla Procura di Ancona per smaltimento illecito dei rifiuti, e rischia anche di dover risarcire le spese di spegnimento del rogo. Le indagini tecniche, con il metodo delle evidenze fisiche, basato sull'analisi delle ceneri e dei fusti della vegetazione dopo il passaggio del fuoco, hanno consentito di individuare il punto di innesco delle fiamme e le cause che lo hanno prodotto. L'incendio non è stato classificato come boschivo: ha interessato esclusivamente soprassuoli agricoli e di arboricoltura da legno. (ANSA).