Recovery Fund: Calenda,follia mostrarlo come vincita Lotteria

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Una "follia presentare il Recovery Fund come se avessimo vinto alla Lotteria di Capodanno". Non usa mezze parole ad Ancona, dove presenta il suo libro "i Mostri e come sconfiggerli", l'ex ministro e leader di Azione Carlo Calenda. "Il Recovery Fund è uno strumento che ci darà dei soldi molto vincolati - afferma - che andrà in parte a sostituire un piano della Bce che verrà fortemente ridotto e invece viene presentato come se avessimo vinto alla Lotteria di Capodanno, una follia. Perché così l'aspettativa della gente sarà alle stelle e poi si incavoleranno giustamente come bisce".

"Io - dice - suggerisco di tenere aspettative molto basse e capire che il Recovery Fund si potrà usare per accelerare investimenti pubblici e soprattutto privati, di estendere impresa 4.0 a tutti i beni ambientali, in modo che le imprese riescono a mettere a terra investimenti ambientali e digitali; e per dare un incentivo fiscale con una quota di rendimento molto alto, per chi ricapitalizza la propria impresa con i propri soldi. (ANSA).