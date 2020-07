Mezzo pesante urta cavalcavia, chiuso tratto A14 Fermano

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Chiuso dalle 10 sull'autostrada A14 il tratto Porto Sant'Elpidio-Porto San Giorgio Fermo in direzione Pescara a causa di un incidente; un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato un cavalcavia al km 277, con dispersione del carico. Traffico interdetto sul cavalcavia e sul trato autostradale in attesa del completamento di verifiche di sicurezza da parte di società esterne specializzate. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda all'interno del tratto chiuso e un km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Porto Sant'Elpidio.

Rallentamenti sulla SS16, dove il traffico si è riversato prima di rientrare in A14 a Fermo. (ANSA).